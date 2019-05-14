أخصائى علاج إدمان: نقدم خدمة مجانية وفي سرية تامة
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 03:18 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور حسن حجاج، أخصائي علاج الإدمان، إن بداية مشكلة الإدمان هي الإنكار، حيث ينكر الشخص المدمن حدوث مشكلة معه بسبب الإدمان، أو يرفض الاعتراف بها نظرًا للظروف المجتمعية.
وأضاف "حجاج"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أن علاج الإدمان غالي التكاليف، مشددًا على أن من يتعاطى المخدرات يكون لديه نقص في بعض المهارات، وبعض العيوب.
وأشار أخصائي علاج الإدمان، إلى أنه تم تطوير شكل الدعاية لكي يكون هناك قبول في المجتمع للمتعافي بعد التحسن والتعافي، مشددا على أن خدمة العلاج مجانية وفي سرية تامة.
وأضاف "حجاج"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أن علاج الإدمان غالي التكاليف، مشددًا على أن من يتعاطى المخدرات يكون لديه نقص في بعض المهارات، وبعض العيوب.
وأشار أخصائي علاج الإدمان، إلى أنه تم تطوير شكل الدعاية لكي يكون هناك قبول في المجتمع للمتعافي بعد التحسن والتعافي، مشددا على أن خدمة العلاج مجانية وفي سرية تامة.
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