ربيع ياسين يطلب إنهاء دوري الجمهورية في مارس
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 01:45 ص
محمد الصو
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طالب ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب، مسؤولي الجبلاية، ضرورة إنهاء مسابقة دوري الجمهورية 2001 في الموسم الجديد قبل نهاية شهر مارس المقبل.
يأتي طلب ياسين، حتى يتمكن من إقامة معسكر طويل للاعبين الدوليين، استعدادًا لأولى مباريات الفريق في التصفيات الإفريقية والتي ستنطلق في شهر مايو من العام المقبل، والذي سيتخلله ما بين ثلاث إلى أربع مباريات دولية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي جمعته مع مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة الجبلاية ولمشرف على منتخب الشباب، للتشاور معه حول برنامج إعداد الفريق خلال المرحلة المقبلة، استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها موريتانيا عام 2021، والتي تنطلق التصفيات الخاصة بها في مايو من العام المقبل.
ووعد مجدى عبد الغنى، المدير الفنى لمنتخب الشباب بتحقيق مطلبه وتلبية كافة إحتياجاته، من معسكرات ومباريات دولية من أجل تكرار إنجازه مع منتخب 93 الذي فاز ببطولة الأمم الإفريقية في الجزائر 2013 والتأهل لمونديال الشباب في تركيا في نفس العام.
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