موعد إجازة عيد الفطر 2019 للقطاعين العام والخاص

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أشرفت العشر الأوائل من شهر رمضان الفضيل على الانتهاء، وما هي إلا أيام ويهجرنا الشهر الكريم ببركاته وفويضاته، وعقب انتهاء الشهر الفضيل يستعد المسلمون لاستقبال عيد الفطر المبارك، بالفرحة والسرور، وقد بدأت بعض العائلات بالفعل في التجهيز لأيام العيد، وكل شعب له تقاليده وعاداته في استقبال أيام العيد،ويستعد البعض لعمل الكعك والبسكوت والمخبوزات التي تميز هذه الأيام عن غيرها، كما ينتظر البعض موعد أجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين العام والخاص 2019.



تقرر أن يتم منح 4 أيام أجازة للعاملين في الحكومة وقطاع الأعمال العام، تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 7 يونيو، على أن يستأنف العمل يوم السبت الموافق 8 يونيو للجهات التي تعمل يوم السبت، وتبدأ للجهات التي تأخذ السبت راحة أسبوعية يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2019م.



لارتباط العاملين في القطاع الخاص لمجموعة من الأعمال، ولا سيما في المصانع، حيث لا يجب أن تتوقف عجلة الانتاج في بعض المصانع، وعليه فإن إجازة القطاع الخاص من المنتظر أن تكون يومان فقط هما الثلاثاء والأربعاء على أن يستأنف العمل يوم الخميس 6 يوليو 2019م، ويجوز أن يكلف صاحب العمل الموظفين والعمال بالعمل في أيام الأجازات في الحالات القصوى بأجر مضاعف.



