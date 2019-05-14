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سر المسئول الكبير في أهم صفقة لبرشلونة

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 05:03 ص
سر المسئول الكبير في أهم صفقة لبرشلونة
دي ليخت
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الفجر الرياضي
 
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اقترب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي من الانتقال إلى برشلونة الإسباني.

 

 

 

وذكرت إذاعة "راديو كتالونيا" أن أحد المسؤولين الكبار في نادي برشلونة عقد جلسة مع الإيطالي مينو رايولا، وكيل اللاعب الهولندي للاتفاق على بنود انتقاله إلى النادي الكتالوني.

 

 

 

وأوضحت الإذاعة أن النادي الكتالوني اتفق بالفعل على معظم بنود التعاقد، ويتبقى الاتفاق مع النادي الهولندي نفسه.

 


 


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