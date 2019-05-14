تركي آل الشيخ: الدرندلي ملتزم بمباديء الأهلي بخلاف 3 أشخاص يحاولون مصالحتي في لفتة

علق تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز على الهجوم الذي تعرض له خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي باعتبار الدرندلي من أكثر المحبين للقلعة الحمراء.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه على فيس بوك: "الدرندلي إنسان محترم ومحب للكيان الذي ينتمي إليه وملتزم بمبادئه، بيعمل اللي بيعمله في العلن".

وأضاف: "الدور على اللي بيخاصمك في الزفة وبيجري يحاول يصالحك في لفة، وأنا بقصد ثلاثة أشخاص بكل وضوح أما غيرهم بقى مش في القصة أساسًا ومبلومهمش لما يدخلوا نفسهم فيها لأنهم مغيبين عن الحقيقة".