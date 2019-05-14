أهم أخبار الكرة السعودية 13-5-2019

شهدت الساحة الرياضية السعودية العديد من الأخبار المختلفة على مدار اليوم الأثنين تشمل الأندية السعودية والمنتخب السعودي للشباب ووقائع مختلفة على صعيد البطولات المحلية ، نرصد لكم مجمل الأخبار الأهم في الكرة السعودية على مدار اليوم.





شباب السعودية يواجه منتخب سلوفينيا ضمن استعدادات كأس العالم

يستعد المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عاماً لمواجهة نظيره السلوفيني غداً في معسكر النمسا استعداداً لمواجهات كأس العالم للشباب في بولندا ، والتي تنطلق 20 مايو الجاري .

وبدأ المنتخب السعودي الشاب الدخول في معسكر مغلق نهاية إبريل الماضي ، خاض خلاله مواجهات تجريبية مع منتخبات نيجيريا وكولومبيا والمكسيك .





التعاون ينجح في تجديد عقد راموس

نجحت إدارة نادي التعاون السعودي في تجديد تعاقد لاعب الوسط هيلدون راموس لموسمين إضافيين.

وأعلنت إدارة النادي السعودي بقاء صانع ألعاب الفريق حتى نهاية موسم 2022 بعد الإتفاق على كافة بنود العقد.





الهلال السعودي يتراجع في التصنيف الآسيوي والأهلي يتقدم

تراجع نادي الهلال السعودي عن صدارة التصنيف الآسيوي وفقاًً للترتيب الصادر عن "footballdatabase" ، وهو الموقع المتخصص في تصنيف الأندية، وذلك منذ آخر تصنيف صادر عن ذات الموقع في مارس الماضي .

وجاء الهلال في المركز الثالث برصيد 1626 نقطة وضعته في المركز الــ 96 على مستوى التصنيف العالمي ، بفارق 12 عن نادي الدحيل القطري صاحب المركز الثاني ، وبفارق 22 نقطة عن فريق تشونبوك الكوري صاحب المركز الأول .





النصر السعودي ينتظر الحسم لبحث معسكر البرتغال

نجح مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في التوصل إلى اتفاق مع احد المختصين الرياضيين لإقامة معسكر في البرتغال مطلع يوليو المقبل.

وتعهد مجلس إدارة الفريق إلى فيتوريا المدير الفني بتوفير ما لا يقل عن 4 مباريات ودية للفريق خلال هذا المعسكر ، ومناقشة تفاصيله بعد انتهاء جولة الحسم .





بطاقة صفراء تنهي موسم الشامخ مع الرائد السعودي

غادر عبد الله الشامخ ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد التدريبات الجماعية للفريق، بعدما حصل على بطاقة صفراء منعته من الظهور في الجولة الأخيرة من الدوري أمام الفتح .

وينضم الشامخ بشكل رسمي إلى فريق الشباب بعد انتهاء موسمه الكروي مع فريق الرائد ، حيث تعتبر مواجهة الفتح آخر مواجهات الفريق قبل انتهاء عقد اللاعب مع الرائد في 30 يونيو المقبل.





تجمد موقف الهلال من قضية القرني

أوضحت مصادر صحفية سعودية أن إحالة قضية محمد القرني لاعب فريق الوحدة لمركز التحكيم لن يضيف الجديد وسيتم رفض الاحتجاج المقدم من قبل نادي الهلال وعلى القائمين على إدارة الأزرق الرضوخ إلى الأمر الواقع .





مدافع الرجاء يحدد موقفه من مفاوضات الهلال

أعلنت تقارير صحفية وجود عرض من إدارة نادي الهلال السعودي بقيمة ثلاثة ملايين ريال سعودي لضم المدافع المغربي بانون ليحل بديلا للمحترف ألبرتو بوتيا.

وخلال تصريحات إذاعية لشبكة "radio spot maroc" قال اللاعب : أرحب بتجديد تعاقدي مع الرجاء، لقد عقدنا عدة جلسات مع الإدارة للاتفاق حول بنود العقد الجديدة وكانت رائعة.





الهلال يعلن التمسك بالبرازيلي كارلوس إدواردو

أكدت العديد من التقارير الصحفية اليوم، على اقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من رفض العرض المغري المقدم من جانب العين الإماراتي، بشأن التعاقد مع النجم البرازيلي كارلوس إدواردو.

وتقدم العين بعرض مغري لنادي الهلال وصل إلى ثلاثة ملايين يورو، وهي القيمة المادية المتبقية في عقد اللاعب، وذلك من أجل تدعيم صفوفه في الموسم القادم باللاعب .





الشباب السعودي يستغني عن مبارك بوصوفة وبوديسكو

قررت إدارة نادي الشباب السعودي التخلي عن خدمات مبارك بوصوفة وبوديسكو الثنائي المحترف في الفريق الأول لكرة القدم بسبب عدم قناعة الإدارة بما قدماه هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" فإن الإدارة قررت الاستغناء عن خدمات المغربي مبارك بوصوفة لاعب وسط الشباب بسبب المستوى السيء الذي ظهر به هذا الموسم، بالإضافة إلى الروماني كونستانتين بوديسكو بسبب كثرة تعرضه للإصابات.





عمرو السومة يظهر في تدريبات الأهلي

ظهر الدولي السوري عمرو السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي في تدريبات الفريق الجماعية بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا على مستوى العضلة الضامة .

وتغيب السومة عن لقاء الفريق الماضي أمام فريق الفيصلي في الجولة 25 من مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان قبل أن يظهر مجددا في التدريبات الجماعية للفريق .