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رئيس الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب القمة

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 12:13 ص
رئيس الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب القمة
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هاني عصام
 
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أعلن رئيس نادي الزمالك رفضه التام تعديل موعد القمة أمام الأهلي وخوضها قبل بطولة أمم افريقيا 2019 وبالتحديد يوم 3 يونيو المقبل.


وتابع في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على شاشة قناة "المحور"، "الكلام ده مش هيحصل إلا في المشمش، إذا تم ذلك لن أكمل الدوري ولن أخوض مباراة الأهلي إلا في نهاية الدوري.


وأكمل "اللي مش عاجبه يشرب من أي خرارة وأكررها اللي مش عاجبه يشرب من أي خرارة".


وأشار إلى أن الزمالك ملتزم بجدول الدوري وخوض المباريات المقبلة بنفس الترتيب كما تم وضعه من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

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