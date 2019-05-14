اليوم.. 'الأعلى للإعلام' يبحث النزاع حول مسلسل سوبر ميرو

يبحث المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، اليوم، الثلاثاء، الشكوى المُقدمة من مجموعة قنوات صدى البلد، بشأن وجود نزاع حول مسلسل سوبر ميرو.









ووجه المجلس خطابًا للمنتج السينمائي محل النزاع مع قنوات صدى البلد، مؤكدًا أنه حال عدم حضوره أو حضور ممثله القانوني، سيضطر بإصدار قرار بوقف عرض المسلسل، لحين انتهاء التحقيق.









وكان أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إدانته بكل الأشكال، الاعتداء الذي تعرض له مقر موقع صدى البلد، مشددًا على أنه لا يجوز الاعتداء على الصحفيين مهما كانت المبررات.









وقال المجلس في بيان سابق له، إنه يتابع الموقف، ويتعهد باتخاذ إجراءات رادعة، لعدم تكرار الأمر، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الواقعة.









وأجرت الأجهزة الأمنيّة تحقيقات موسعة في واقعة اعتداء أحد المنتجين السينمائيين على صحفيين داخل مقر موقع "صدى البلد" الإخباري في منطقة الدقي من قبل 11 بودي جارد.









وانتقل فريق من مباحث قسم شرطة الدقي، وأجرت القوات معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وأثبت القوات أن هناك تحطيم في عدد من مكاتب وأجهزة الموقع وإصابة بين الصحفيين والعاملين بالموقع.









واتهم الصحفيون والعاملون المصابون، المنتج بتنفيذ الواقعة، وأنَّه استعان بـ11 بودي جارد وحطموا المقر واعتدوا على العاملين بالضرب، وأنه هاجم المقر اعتقاداً منه أن مقر الموقع الإخباري هو مقر قناة "صدى البلد"، فقرر الانتقام منهم بسبب ما يصفه بسرقة القناة لمسلسل "سوبر ميرو ".









وعقب الانتهاء من سماع أقوال المصابين والمعاينة، تم التحفظ على كاميرات الموقع، والكاميرات القريبة منه لفحصها وبيان ما إذا كانت سجلت الواقعة من عدمه، وتم تحرير محضر بتفاصيل الواقعة بالكامل، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث، بشأن الواقعة وحول اتهام أحمد السبكي لاتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.









وأصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيل الزملاء الصحفيين المُعتدى عليهم، وإخلاء سبيل المنتج بكفالة ألف جنيه، كما حرر المنتج السينمائي محضرًا ضد قناة "صدى البلد" واتهمها بسرقة مسلسل "سوبر ميرو".









وكانت تقدمت شبكة قنوات صدى البلد بالشكوى، وتتعلق بمسلسل "سوبر ميرو"، الذي تلعب بطولته الفنانة إيمي سمير غانم، ووالدها سمير غانم، ويشارك في بطولة "سوبر ميرو" كل من: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وإنعام سالوسة، وميار الغيطي، وهو من تأليف أحمد مجدي، وإخراج وليد الحلفاوي.









وتقول الشكوى إن قناة صدى البلد تتضرر من ممارسات غير مشروعة تُمارس ضدها من قِبل قنوات النهار، وأنه على الرغم من تعاقدها مع "كيوبك نت" الشركة الموزع المعتمد للعمل بعقد رسمي وسداد الدفعة الأولى من التعاقد، إلا أن شركة "السبكي" منتج العمل رفضت تسليم الحلقات لها، وذلك بدعوى اعتراض قنوات النهار على منح صدى البلد هذه الحقوق، رغم إقراره بصحة العقد ونفاذه، ورغم أن حقوق قنوات النهار غير حصرية، وهو ما يُعرض قنوات صدى البلد التي أعلنت مسبقًا عن عرض المسلسل، إلى أضرار جسيمة من كافة النواحي.







