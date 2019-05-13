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بعد إصابته بالسرطان.. زكي فطين :"كأني عندي دور برد.. وعايش حياتي طبيعي جدًا"

الإثنين 13/مايو/2019 - 11:36 م
بعد إصابته بالسرطان.. زكي فطين :كأني عندي دور برد.. وعايش حياتي طبيعي جدًا
زكي فطين
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كساب أحمد
 
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قال الفنان زكي فطين عبدالوهاب، إنه يتعامل مع مرض السرطان مثل دور البرد، كما قال الفنان فاروق الفيشاوي سابقًا عند الإصابة بهذا المرض، معقبًا: "السرطان مرض لازم يتصاحب".

وأضاف "فطين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه خضع لجلستان كيماوي حتى الآن، وحالته مستقرة، متابعًا:" أنا كويس جدًا، بخرج وبمشية، بس التدخين بقى صعب، مش هقدر أدخن تاني"

ولفت إلى أنه يعيش حياته بصورة طبيعية جدًا، لافتَا إلى أنه يعمل الآن على إعداد برنامج لصانعي الكوميديا في مصر، متابعًا: " شايف إن صانعي البهجة في مصر لازم يتقدروا أكتر من كدا كتير، خاصة والدي الله يرحمه".
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