شهد يوم الأثنين العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.. ويبرز لكم موقع الفجر الرياضي أبرز هذه الاحداث على مدار الـ24 ساعة الماضية.











جماهير الهلال تصب غضبها على إدارة العين

صبت جماهير الهلال السعودي غضبها على إدارة نادي العين بسبب العروض الكبيرة التي تقدم من إدارة النادي الإماراتي للاعبي الزعيم.





ودشنت جماهير الهلال هاشتاج على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل التغريدات " تويتر" بإسم " نجوم الزعيم ليسو للبيع" لتوجيه رسالة قوية إلى مجلس الإدارة بعدم التفريط في أي لاعب بعد نهاية الموسم.





وتقدم نادي العين بعروض مغرية لنجمي فريق الهلال كارلوس إدواردو وسالم الدوسري من أجل الحصول على خدماتهم في الموسم المقبل.





وذكرت بعض التقارير الصحفية أن إدارة الزعيم تتجه لرفض كل العروض المقدمة للاعبين من أجل الحفاظ على قوام الفريق وتجنب غضب الجماهير.









الهلال يتراجع للمركز الثالث في تصنيف الأندية الأسيوية

أصدر موقع "football database" التصنيف الجديد للأندية والذي شهد تراجع الهلال إلى المركز الثالث في تصنيف الأندية الأسيوية.





وحل الهلال بالمركز 96 في تصنيف الأندية العالمي برصيد 1626 نقطة جعلته ثالثا على مستوى التصنيف الأسيوي.





وجاء نادي تشونبوك الكوري في صدارة تصنيف الأندية الأسيوية، بينما حل الدحيل القطري ثانيا وبفارق 12 نقطة عن الهلال.





وحل نادي أهلي جدة خامسا على مستوى الأندية الأسيوية وفي المركز 138 في التصنيف العالمي.









الهلال يرفض رحيل كارلوس إدواردو

ذكرت بعض التقارير الصحفية أن إدارة الهلال تتجه لرفض رحيل المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو خلال الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى وجود عرض كبير من نادي العين الإماراتي بقيمة ثلاثة ملايين يورو للحصول على خدمات إدواردو في الموسم المقبل بناءا على طلب جاريدو مدرب الفريق.





ويأتي سبب رفض الإدارة لرحيل إدواردو رغبة إدارة الزعيم في الحفاظ على قوام الفريق من أجل بطولة دوري أبطال آسيا، وتفادي غضب الجمهور في حالة رحيل أحد نجوم الزعيم.





وتألق إدواردو مع الهلال هذا الموسم حيث ساهم في تسجيل 12 هدف مع الزعيم خلال 25 مشاركة بالدوري السعودي.









الهلال يطرح تذاكر مباراة الشباب..و30 ريال للموحدة

طرحت إدارة نادي الهلال السعودي تذاكر مباراة الشباب المرتقبة لحساب الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.





وحددت الشركة الراعية أسعار تذاكر المباراة كالتالي :

30 ريال للموحدة أفراد وعوائل، 50 ريال للموحدة "f-d"،ومنصة العوائل 300 ريال، 500 لمنصة الأفراد، 1200 للمنصة البلاتينية.





ويحتاج الهلال للفوز على نظيره الشباب وانتظار تعثر النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي.









إدواردو يغيب عن تدريبات الهلال

غاب كارلوس إدواردو لاعب الهلال عن تدريبات الفريق اليوم بسبب تعرضه لكدمة قوية خلال مواجهة الاتفاق.





ومن المقرر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي وإجراء الأشعة بعد انتهاء المران لتحديد إمكانية مشاركته مع الفريق خلال مواجهة الشباب من عدمها.





وشارك كاريلو لاعب الزعيم بصورة طبيعية في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.



