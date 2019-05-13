الإجرءات الإنتقامية الصينية تهوي بالبورصة الأمريكية في نهاية التعاملات اليوم الإثنين

أثرت الإجراءات الإنتقامية الصينية والتى جاءت للرد على الرسوم الجمركية بالولايات المتحدة، على البورصة الأمريكية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليخسر مؤشر "داو جونز" بأكثر من 600 نقطة مع تدهور العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.





وردت الصين على القرار الأمريكي الخاص بزيادة التعريفات الجمركية ضدها وأعلنت اليوم زيادة التعريفات الجمركية على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 60 مليار دولار بدءًا من يونيو.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد الصين قبيل قرارها، وقال في تغريدات على موقع "تويتر" إن الأوضاع ستزداد سوءً حال اتخاذه الصين إجراءات انتقامية.





وفي نهاية الأسبوع الماضي كانت الولايات المتحدة قررت زيادة التعريفات الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة.





ورغم تصاعد التوترات التجارية، ذكر الرئيس الأمريكي اليوم أنه سيلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ في يونيو/حزيران المقبل على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.





وعند نهاية التعاملات، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 2.4 بالمئة أو ما يعادل 617 نقطة إلى 25324.9 نقطة، وهو أسوأ أداء يومي منذ يناير الماضي.





كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 2.4 بالمئة عند 2811.8 نقطة.





أما مؤشر "ناسداك" فانخفض بنحو 3.4 بالمئة مُسجلاً 7647.02 نقطة.





وبحلول الساعة 8:08 مساءً بتوقيت جرينتش استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.314.