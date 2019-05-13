ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الإجرءات الإنتقامية الصينية تهوي بالبورصة الأمريكية في نهاية التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 13/مايو/2019 - 11:11 م
الإجرءات الإنتقامية الصينية تهوي بالبورصة الأمريكية في نهاية التعاملات اليوم الإثنين
البورصة الأمريكية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أثرت الإجراءات الإنتقامية الصينية والتى جاءت للرد على الرسوم الجمركية بالولايات المتحدة، على البورصة الأمريكية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليخسر مؤشر "داو جونز" بأكثر من 600 نقطة مع تدهور العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.

وردت الصين على القرار الأمريكي الخاص بزيادة التعريفات الجمركية ضدها وأعلنت اليوم زيادة التعريفات الجمركية على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 60 مليار دولار بدءًا من يونيو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد الصين قبيل قرارها، وقال في تغريدات على موقع "تويتر" إن الأوضاع ستزداد سوءً حال اتخاذه الصين إجراءات انتقامية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي كانت الولايات المتحدة قررت زيادة التعريفات الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة.

ورغم تصاعد التوترات التجارية، ذكر الرئيس الأمريكي اليوم أنه سيلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ في يونيو/حزيران المقبل على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وعند نهاية التعاملات، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 2.4 بالمئة أو ما يعادل 617 نقطة إلى 25324.9 نقطة، وهو أسوأ أداء يومي منذ يناير الماضي.

كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 2.4 بالمئة عند 2811.8 نقطة.

أما مؤشر "ناسداك" فانخفض بنحو 3.4 بالمئة مُسجلاً 7647.02 نقطة.

وبحلول الساعة 8:08 مساءً بتوقيت جرينتش استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.314.
Advertisements
المزيد عن: وول ستريت الرد على الرسوم الجمركية البورصة الامريكية الاقتصاد الامريكى اسواق المال اخبار الاقتصاد إجراءات انتقامية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
1
x
21:00
0
كييفو فيرونا