وفاة طفل وإصابة والده داخل إسانسير أثناء ذهابهما لصلاة التراويح

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تجري نيابة المعصرة تحقيقات موسعة فى واقعة وفاة طفل لقى مصرعه فى إسانسير وإصابة والده أثناء ذهابهما لأداء صلاه التراويح.



تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من الأهالى بوجود طفل متوفى ورجل مصاب بشارع الأمراء الكائن بمنطقة الدواجن وبالانتقال والفحص عثر على جثة محمد ا،١٠سنوات، وإصابة والدة وبعمل التحريات دلت ان الاب وابنه كانوا ذاهبين لآداء صلاة التراويح الي ان الاب تفاجئ بعطل المصعد بهم بين الأدوار الرابع والخامس وعندما تمكن الاب من التسلق من المصعد والنزول للدور الرابع حاول تخليص نجلة وعقب اخراج الجزء الاسفل من جسد الطفل فوجئ بان هناك احد الجيران بسحب المصعد فتم دهس رأس الطفل بين المصعد والحائط.



وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.