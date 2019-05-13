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الونش يشارك في تدريبات الزمالك بـ"الواقي".. وراحة لجنش وأحداد

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:45 م
الونش يشارك في تدريبات الزمالك بـالواقي.. وراحة لجنش وأحداد
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رامي بشاي
 
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يشارك محمود حمدي الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تدريبات الفريق المقامة حاليا على ملعب النادي بواقٍ على وجهه.


وقام الجهاز الطبي للفريق بتوفير هذا الواقي للونش بسبب إصابته التي تعرض لها في الأنف في مباراة وادي دجلة.


ومنح السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق وحميد أحداد مهاجم الفريق راحة من التدريبات اليوم.


وجاء قرار جروس بسبب معاناة ثنائي الزمالك من نزلة برد.


ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية الأحد المقبل في المغرب.

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