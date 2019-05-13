روسيا تتخطى الولايات المتحدة في خفض أسعار الدواجن

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كشفت بيانات إحصائية الرسمية عن أسعار الدواجن خلال عام 2018، عن تسجيل متوسط سعر التجزئة في الولايات المتحدة 3.2 دولار للكيلو جرام، وفي روسيا 2.1 دولار".



وأشارت الإحصائيات أن روسيا تمكنت من تخطي الولايات المتحدة، في خفض أسعار لحوم الدواجن في السنوات الأخيرة بحسب وكالة نوفوستي.



وقال إيليا بيرزنيوك الخبير الاقتصادي بأنه: "من الصعب علي روسيا التنافس في السعر، مع البرازيل التى تعتبر الدولة الرائدة في العالم في مجال إنتاج لحوم الدجاج، ولكن يمكنها التنافس مع الولايات المتحدة في الأسواق العالمية منذ فترة طويلة".



وأضاف: "في بداية التسعينات، كانت روسيا تستورد ثلثي لحوم الدواجن المستهلكة من الخارج، أما الآن فبات الإنتاج الوطني، يلبي حاجة الاستهلاك المحلي بالكامل تقريبا".



وتابع: "أن استهلاك لحوم الدواجن للفرد، تضاعف في روسيا منذ منتصف التسعينات وحتى الآن، بمقدار ثلاثة أضعاف ووصل إلى 35 كيلوجراما ".



