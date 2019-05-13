برشلونة يقترب من حسم صفقة جديدة





وقال الصحفي والإعلامي جيرارد روميرو مساء اليوم الإثنين، إن حارس مرمى البارسا، الهولندي ياسبر سيلسين، سينتقل إلى صفوف بنفيكا البرتغالي بداية من الموسم المقبل.





وتابع روميرو، أنه من المحتمل أن يكون لاعب بنفيكا البرتغالي، جواو فيريرا، من ضمن الصفقة التي ستتم مع برشلونة بشأن سيليسين، حيث سيحتاج البلوجرانا لتدعيم صفوفه بصفقة مميزة في الميركاتو الصيفي.

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، أن نادي برشلونة بصدد التعاقد مع صفقة جديدة من الدوري البرتغالي الممتاز.