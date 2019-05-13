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إيمان السيد بائعة سندوتشات بمدرسة في "البرنسيسة بيسة"

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:43 م
إيمان السيد بائعة سندوتشات بمدرسة في البرنسيسة بيسة
البرنسيسة بيسة
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مريم الشريف
 
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قررت "بيسة" والتى تجسدها الفنانة مي عزالدين، خلق عمل لخالتها "إيمان السيد"، في المدرسة التى تمتلكها، من خلال أن تبيع خالتها سندوتشات للتلاميذ، وفرحت كثيرًا خالة "بيسة" بهذا الأمر.


ومن ناحية آخرى، أستعان "كاظم" أمير رمزي، ابن مديرة المدرسة "شويكار" ببودي جارد، داخل المدرسة كي يحموه من "بيسة" التي تظل تصرخ في وجهه وتتحكم فيه مبررة ملكيتها المدرسة.

وطلب "كاظم" من البودى جارد، أن يعتدوا بالضرب على "بيسة" إذا اقتربت منه.

"البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.
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