خبير اقتصادي يكشف "السر" وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال 2019

قال رشاد عبده الخبير الأقتصادي، إن أسعار الدولار بدأت فى التراجع خلال الفترة الماضية لتحسن موارد البلاد من العملة الصعبة، وضعف الطلب على الدولار.



وتابع عبده: "تلك التراجعات تصب في صالح إنخفاض أسعار السلع ومعدلات التضخم، لأن مصر مازالت تعتمد على السلع المستوردة لتلبية احتياجات الموطنين".



وشهدت معدلات التضخم الأساسي التي تستثني في حسابتها أسعار بعض السلع تراجعات منذ بداية العام بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الدولار؛ ليصل إلى 8.1% على أساس سنوى في ابريل الماضي مقارنة 8.9% على أساس سنوى في مارس الماضى.



واشار إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار حقيقية ودون تدخل من البنك المركزي.



وارجع ارتفاع قيمة الجنية أمام الدولار لتوفرة بالأسواق؛ بعد تراجع حجم الطلب عليه من قبل المستوردون بسب تفضيل الموطنون شراء المنتج المحلى على المستورد، بالإضافة إلى تحسن موارد البلاد من العملة الصعبة.



وأرتفعت مصادر إيرادت البلاد من العملة الصعبة بعد تحسن قطاع السياحة، والذي شهد ارتفاعات بنحو 45% خلال اول ثلاث اشهرلامن العام المالى الحالى؛ ليصل إلى 3.9 مليار دولار، كما سجلت إيرادات قناة السويس نحو ارتفاعات بنحو 3.6% في يناير الماضي؛ لتسجل 468 مليون دولار، ووصلت استثمارات الأجانب في ادوات الدين الأجنبيه زيادتها لتبلغ نحو 16.8 مليار دولار بنهاية ابريل.