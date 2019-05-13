خبير اقتصادي يكشف "السر" وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال 2019
الإثنين 13/مايو/2019 - 10:37 م
محمد عصام
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قال رشاد عبده الخبير الأقتصادي، إن أسعار الدولار بدأت فى التراجع خلال الفترة الماضية لتحسن موارد البلاد من العملة الصعبة، وضعف الطلب على الدولار.
وتابع عبده: "تلك التراجعات تصب في صالح إنخفاض أسعار السلع ومعدلات التضخم، لأن مصر مازالت تعتمد على السلع المستوردة لتلبية احتياجات الموطنين".
وشهدت معدلات التضخم الأساسي التي تستثني في حسابتها أسعار بعض السلع تراجعات منذ بداية العام بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الدولار؛ ليصل إلى 8.1% على أساس سنوى في ابريل الماضي مقارنة 8.9% على أساس سنوى في مارس الماضى.
واشار إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار حقيقية ودون تدخل من البنك المركزي.
وارجع ارتفاع قيمة الجنية أمام الدولار لتوفرة بالأسواق؛ بعد تراجع حجم الطلب عليه من قبل المستوردون بسب تفضيل الموطنون شراء المنتج المحلى على المستورد، بالإضافة إلى تحسن موارد البلاد من العملة الصعبة.
وأرتفعت مصادر إيرادت البلاد من العملة الصعبة بعد تحسن قطاع السياحة، والذي شهد ارتفاعات بنحو 45% خلال اول ثلاث اشهرلامن العام المالى الحالى؛ ليصل إلى 3.9 مليار دولار، كما سجلت إيرادات قناة السويس نحو ارتفاعات بنحو 3.6% في يناير الماضي؛ لتسجل 468 مليون دولار، ووصلت استثمارات الأجانب في ادوات الدين الأجنبيه زيادتها لتبلغ نحو 16.8 مليار دولار بنهاية ابريل.
وأكد عبده أن وتيرة تراجع الدولار أمام الجنيه قد تنحسر مع بداية الشهر المقبل، مشيرًا إلى أنه سيشهد تراجعات ولكن ليست مرتفعة القيمة.
وسجلت أسعار الدولار تراجعات قوية أمام جنيه منذ بداية هذا العام، وفقد نحو 84 قرشًا من قيمته، مع تراجع حجم الطلب علية وتحسن إيرادات البلاد من العملة الصعبة.
وكانت قيمة الجنيه أنخفضت بأكثر من 30% مع صدور قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، للقضاء على أزمة نقص حاد فى العملة الصعبة بالبنوك وقتها.
ووصل"الدولار" تراجعاته خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه بقيمة 5 قروش؛ ليسجل متوسط سعرة بالبنوك نحو 17.13 جنيه للبيع و17.03 للشراء، بعدما أنخفض بنحو 14 قرشًا طول تعاملات شهر ابريل الماضى ليسجل بنهايتة نحو 17.22 جنيه للبيع و17.12 للشراء.
تراجع "الدولار" في السوق السوداء
وكشف متعاملون بالسوق السوداء "للفجر"، أن هناك انخفاض بالفعل في أسعار الدولار لوفرة وضعف الطلب علية؛ ليسجل في متوسط التعاملات بسوق السوداء نحو 17.1 جنيه.
وقال أحد المتعاملون خلال تصريحات خاصة "للفجر"، الدولار متوافر بقوة في السوق ولا يوجد طلب مرتفع عليه لذلك اتوقع أن يشهد سعرة مزيد من الانخفاضات خلال الاشهر القادمة.
ويأمل البنك المركزي في مزيد من الانخفاض بأسعار الدولار هذا العام، لتحقيق المستهدف من معدلات التضخم عند 9%.
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