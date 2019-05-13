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"أمازون" تسجل أكبر خسارة يومية خلال تعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:33 م
أمازون تسجل أكبر خسارة يومية خلال تعاملات اليوم الإثنين
شركة أمازون
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وكالات
 
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سجل سهم أمازون أطول موجة خسائر يومية في 3 سنوات، عند نهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليتراجع بأكثر من 3.5 %.

وأعلنت الشركة الأمريكية العاملة في قطاع التجزئة اليوم أنها ستعرض على موظفيها 10 آلاف دولار وراتب لمدة ثلاثة أشهر مقابل ترك وظائفهم والبدء في مشاريع خدمات التوصيل تكون خاصة بهم لتوصيل السلع التي يتم شراؤها عبر أمازون.

وحقق سهم أمازون الهبوط اليومي السادس على التوالي بخسائر تجاوزت 7% خلال تلك الفترة وهى أطول موجة انخفاض منذ 10 مارس من عام 2016.

وتأتي خسائر سهم الشركة الأمريكية مع هبوط حاد لـ"وول ستريت" بنهاية التعاملات حيث وصل تراجع "داو جونز" لأكثر من 600 نقطة على خلفية تصاعد حدة المخاوف التجارية.
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