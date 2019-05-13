رئيس اتحاد جدة يثير التكهنات حول مستقبله مع العميد

أثار لؤي ناظر رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة التكهنات حول مستقبله في رئاسة العميد بعد اتمامه للمهمة التي جاء من أجلها.





ووجه ناظر الشكر لكل من عمل معه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل التغريدات " تويتر" قائلا : شكرًا لمن احتواني ودعمني ورفع معنوياتي في كل الأوقات وفِي أصعب الظروف".





وتابع ناظر: "الكلام الطيب الذي وصلني عندما كنت محبطًا زادني عزيمة لخدمة نادينا وبذل المزيد لسعادة الجماهير.. اليوم نجني ثمار تحالفنا من أجل الاتحاد والشكر الأول والأخير لله سبحانه وتعالى ثم لكم".





واختتم رئيس الاتحاد: "عاصر بعضكم أزمة ومأساة في الأشهر الأخيرة، وأنا واحد منكم، ولكني أيضًا عشت أيام حب وصداقات جديدة وتجربة مجتمع".





يذكر أنه تم تكليف لؤي ناظر برئاسة اتحاد جدة في نوفمبر الماضي بعد تذيل النادي ترتيب الدوري السعودي وكونه أقرب الأندية للهبوط، ونجح ناظر في ترتيب الأوضاع وانقاذ الفريق من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.





وذكرت تقارير صحفية أن ناظر لا يرغب في البقاء برئاسة النادي بعد اتمامه للمهمة التي كلف بها، إلا أن الضغوط الجماهيرية قد تتسبب في بقاءه لإشعار آخر.



