الأعلى للإعلام يطالب السبكي بالتواجد غدا بمقر المجلس

طالب المجلس الأعلى للإعلام المنتج الفني المعتدي على موقع "صدى البلد" بتواجده أو ممثله القانونى غدا بمقر المجلس، للرد على شكوى قناة صدى البلد بشأن أحد المسلسلات المذاع عبر قنواتها.









وحدد المجلس جلسة الغد لتكون فى تمام الثانية عشر ظهرا لبحث الشكوى والرد عليها، وذلك حتى يتسنى للمجلس إصدار قراره، ولفت المجلس الأعلى للإعلام إلى أنه فى حال عدم حضور السبكى أو ممثله سيضطر المجلس لإصدار قراره بوقف عرض المسلسل لحين إنتهاء التحقيق بالشكوى.



