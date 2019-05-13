ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأعلى للإعلام يطالب السبكي بالتواجد غدا بمقر المجلس

الإثنين 13/مايو/2019 - 09:04 م
الأعلى للإعلام يطالب السبكي بالتواجد غدا بمقر المجلس
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
طالب المجلس الأعلى للإعلام المنتج الفني المعتدي على موقع "صدى البلد" بتواجده أو ممثله القانونى غدا بمقر المجلس، للرد على  شكوى قناة صدى البلد بشأن أحد المسلسلات المذاع عبر قنواتها.


وحدد المجلس جلسة الغد لتكون فى تمام الثانية عشر ظهرا لبحث الشكوى والرد عليها، وذلك حتى يتسنى للمجلس إصدار قراره، ولفت المجلس الأعلى للإعلام إلى أنه فى حال عدم حضور  السبكى أو ممثله سيضطر المجلس لإصدار قراره بوقف عرض المسلسل لحين إنتهاء التحقيق بالشكوى.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
0
x
21:00
0
كييفو فيرونا