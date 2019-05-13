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ترمب محذرا.. تحرك إيران ضد أمريكا سيكون خطأً فادحاً

الإثنين 13/مايو/2019 - 09:08 م
ترمب محذرا.. تحرك إيران ضد أمريكا سيكون خطأً فادحاً
دونالد ترامب
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وكالات
 
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حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، من أنه إذا حاولت إيران الإقدام على أي تحرك ضد الولايات المتحدة بعد أن نشرت واشنطن حاملة طائرات والمزيد من المقاتلات في المنطقة، فسيكون ذلك خطأ فادحا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة سترى ما سيحدث مع إيران لكن إن حاولت فعل أي شيء فسيكون ذلك خطأ كبيرا.

وجاءت تصريحاته بعد أن أبلغت الإمارات عن تعرض أربع سفن تجارية للتخريب قرب إمارة الفجيرة على مشارف مضيق هرمز.

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