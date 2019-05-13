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مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض مسلسل "شقة فيصل"

الإثنين 13/مايو/2019 - 09:05 م
مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض مسلسل شقة فيصل
شقة فيصل
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الفجر الفني
 
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استقرت الشركة المنتجة لمسلسل "شقة فيصل"، الذى يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز، وآيتن عامر، على شهر يناير ليكون موعدا لعرضه.

المسلسل الذى كان من المقرر عرضه فى شهر رمضان، ولكن خرج من السباق الرمضانى بسبب عدم الانتهاء من تصويره، يتبقى له 10 أيام ويتم الانتهاء من تصوير جميع مشاهده.

"شقة فيصل" إخراج شيرين عادل، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن ومنهم آيتن عامر، وصلاح عبد الله، ونسرين أمين، ومن بطولة كريم محمود عبد العزيز فى أول بطولة مطلقة له فى الدراما التلفزيونية.

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