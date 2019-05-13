محمد العقباوي يعتذر عن عدم الاستمرار مع الداخلية

اعتذر محمد العقباوي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، عن عدم الاستمرار في منصبه، وذلك بعد ساعات قليلة من رحيل علاء عبد العال المدير الفني للفريق.





وهبط الداخلية بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الثانية، بعد الخسارة مساء أمس الأحد، أمام الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.





ووجه مدرب الحراس اعتذاره إلى مجلس إدارة النادي، واللواء عثمان دسوقي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، عن عدم الاستمرار مع الفريق في دوري الدرجة الثانية، وأنهى علاقته رسميا بالنادي عقب نهاية مباراة الزمالك والهبوط الرسمي إلى دوري القسم الثاني.





ومن جانبه قال العقباوي إنه يعتز بالفترة التي قضاها مع نادي الداخلية في الدوري الممتاز، مشددا على أن الفريق صادفه سوء حظ غريب هذا الموسم، وكان ذلك من أحد أسباب العودة إلى دوري القسم الثاني.





وشدد مدرب الحراس على أنه استفاد بشكل كبير من تلك الفترة، ولكنه فضل الرحيل في الوقت الحالي، بعد رحيل علاء عبد العال، لا سيما وأنه بدأ المهمة معه في الفريق وقرر الرحيل وقت رحيله.



