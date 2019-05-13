العراق يعتزم إطلاق خط طيران مباشر بين بغداد ودمشق
الإثنين 13/مايو/2019 - 08:02 م
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تعتزم شركة الخطوط الجوية العراقية افتتاح خط طيران بين بغداد ودمشق خلال أيام، وتجري شركة الخطوط الجوية العراقية تحضيرات كبيرة لإعادة تشغيل وافتتاح خط طيران مباشر بين بغداد والعاصمة السورية دمشق، وأشارت مصادر إلى أن الخط الجديد المزمع افتتاحه يعد خطًا مهمًا وحيويًا، لكنه توقف بسبب تدهور الوضع الأمنى في سوريا، بحسب ما أوردت صحف عراقية.
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