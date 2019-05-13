أستاذ بالقصر العيني يُحذر من تناول الفحم لعلاج الانتفاخ (فيديو)

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن قضية الانتفاخ ليست سهلة، وهناك ضرورة للكشف عند الإصابة بالانتفاخ، لأنه قد يكون تليف في الكبد أو هبوط في الجهة اليمنى للقلب.



وأضاف "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن علاج الانتفاخ سهل جدًا، ولا يوجد شيء يسمى بتناول الفحم للقضاء على الانتفاخ، مشددَا على ضرورة الذهاب للطبيب لتعرف على أسباب الانتفاخ.

