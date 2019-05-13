حسام موافي: الرسول كان أستاذًا في كلية الطب (فيديو)
الإثنين 13/مايو/2019 - 07:41 م
كساب أحمد
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تناول البصل أو الثوم يوم الجمعة، لأنه يؤدي إلى رائحة فم سيئة تؤدي إلى نفور الملائكة.
وأضاف "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن البعض قد يتناول البصل، ويأكل بعده نعناع لتغيير رائحة الفم، وهذا غير صحيح، لأن البصل والثوم به مواد طائرة تمتص بالدم، وتخرج عن طريق الرئة، معقبًا: "الرسول كان أستاذ في كلية الطب".
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