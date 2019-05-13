حسام موافي: الرسول كان أستاذًا في كلية الطب (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تناول البصل أو الثوم يوم الجمعة، لأنه يؤدي إلى رائحة فم سيئة تؤدي إلى نفور الملائكة.



