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مشاهدة الحلقة الثامنة من برنامج رامز في الشلال على MBC MasR

الإثنين 13/مايو/2019 - 06:27 م
مشاهدة الحلقة الثامنة من برنامج رامز في الشلال على MBC MasR
رامز في الشلال
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الفجر الفني
 
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يقدم موقع "الفجر الفني" بث مباشر لبرنامج رامز في الشلال، حيث سيكون في الحلقة السابعة ضيف جديد على مقالب رامز جلال وسيتم عرض الحلقة الجديدة بعد دقائق.

 

يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.

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