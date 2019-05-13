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بعد مقتل الكاهن "مقار سعد".. أبرز المعلومات عن كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة

الإثنين 13/مايو/2019 - 06:25 م
بعد مقتل الكاهن مقار سعد.. أبرز المعلومات عن كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة
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شهدت منطقة شبرا الخيمة، صباح اليوم، حادث قتل القمص مقار سعد، على يد حارس كنيسة مارمرقس، بشبرا الخيمة، بأربع رصاصات بسبب خلافات شخصية بينهم.

            

وتقدم "الفجر" خلال السطور القادمة أبرز المعلومات عن كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة.

 

1- بنيت الكنيسة عام 1967 في عهد البابا الراحل كيرلس السادس.

 

2-أقيمت أول صلاة بالكنيسة في عام 1968.

 

3- تم تجديدها بيد الأنبا مرقس عام 1996.

 

4- تتبع كنيسة مارمرقس، مطرانية شبرا الخيمة وتقع في منشية الحرية.

 

5- دشنت الكنيسة الدور الأول والثاني بيد الأنبا مكسيموس مطران القليوبية ومركز قويسنا والأنبا مرقس يوم 9 نوفمبر 1985.

 

6 - يخدم بالكنيسة 4 آباء بجانب المجني عليه "القمص مقار سعد" وهم القمص بولس عبد الشهيد، والقس منسى عزيز، والقس أنيانوس صليب، والقس موريس حمدي.

 

وأعلنت مصادر أمنية، صباح اليوم، مقتل كاهن برصاص حارس كنيسة مارمرقس، ويدعي "كمال"، مؤكدة أن الحادث جنائي وليس له أي أبعاد سياسية.

 

 

وقالت المصادر إن الجاني أطلق 4 رصاصات على الكاهن الذي لقي مصرعه في الحال، لافته إلى أن الدافع وراء الجريمة خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه، وأن المتهم هرب من الكنيسة بعد ارتكاب الحادث ثم سلَّم نفسه بعد ذلك.

 

 

 

 

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