شيخ الأزهر: حسن التودد هو طريق الزوجة للجنة

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الزوجة يجب أن تنتبه لما يسمى بحق الاحترام أو حق التقدير للزوج، أو ما يسمى شرعًا بحسن التودد، لكي يكون الزوج دائمًا راضيًا عن الزوجة.



