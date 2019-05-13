شيخ الأزهر: حسن التودد هو طريق الزوجة للجنة
الإثنين 13/مايو/2019 - 06:27 م
كساب أحمد
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الزوجة يجب أن تنتبه لما يسمى بحق الاحترام أو حق التقدير للزوج، أو ما يسمى شرعًا بحسن التودد، لكي يكون الزوج دائمًا راضيًا عن الزوجة.
وأضاف "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الإثنين، أن النبي صلى الله علبه وسلم جعل حسن تودد الزوجة للزوج هو الطريق إلى الجنة، لافتَا إلى أن الرسول تحدث بأن حسن تبعل أو تودد الزوجة للزوج، يُعادل ما يقوم به الرجل من صلاة الجمعة أو جهاد أو خلافه من الأمور التي خص بها الإسلام الرجال دون النساء.
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