تعرف على موعدي صلاة المغرب والتراويح بمحافظة أسوان
الإثنين 13/مايو/2019 - 06:19 م
أبورية حسين
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تقدم بوابة الفجر الإليكترونية خدمة لمتابعيها لمعرفة موعد أذان المغرب وصلاة التراويح اليوم الأحد 7 رمضان في محافظة أسوان.
ويبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن من أيام شهر رمضان حوالى 15 ساعة و48 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:40 مساءً فيما يؤذن لصلاة العشاء في الساعة 8:07 مساءً.
وتطالب الفجر المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت وتتمني لكم صوما مقبولًا وإفطارًا شهيا.
ويبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن من أيام شهر رمضان حوالى 15 ساعة و48 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:40 مساءً فيما يؤذن لصلاة العشاء في الساعة 8:07 مساءً.
وتطالب الفجر المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت وتتمني لكم صوما مقبولًا وإفطارًا شهيا.
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