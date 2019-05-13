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تعرف على موعدي صلاة المغرب والتراويح بمحافظة أسوان

الإثنين 13/مايو/2019 - 06:19 م
تعرف على موعدي صلاة المغرب والتراويح بمحافظة أسوان
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أبورية حسين
 
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تقدم بوابة الفجر الإليكترونية خدمة لمتابعيها لمعرفة موعد أذان المغرب وصلاة التراويح اليوم الأحد 7 رمضان في محافظة أسوان.

ويبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن من أيام شهر رمضان حوالى 15 ساعة و48 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:40 مساءً فيما يؤذن لصلاة العشاء في الساعة 8:07 مساءً.

وتطالب الفجر المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت وتتمني لكم صوما مقبولًا وإفطارًا شهيا.
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