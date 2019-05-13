سريلانكا: فرض حظر التجول بعد اعتداءات على مساجد
الإثنين 13/مايو/2019 - 05:06 م
وكالات
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أعلنت الشرطة في سريلانكا، اليوم، فرض حظر التجوال في مناطق بشمال غرب البلاد، بعد اعتداءات على مساجد وممتلكات خاصة.
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