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سريلانكا: فرض حظر التجول بعد اعتداءات على مساجد

الإثنين 13/مايو/2019 - 05:06 م
سريلانكا: فرض حظر التجول بعد اعتداءات على مساجد
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وكالات
 
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أعلنت الشرطة في سريلانكا، اليوم، فرض حظر التجوال في مناطق بشمال غرب البلاد، بعد اعتداءات على مساجد وممتلكات خاصة.
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