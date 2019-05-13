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الصحة العالمية: الميليشيات تعيق جهود وقف تفشى فيروس الإيبولا بالكونغو

الإثنين 13/مايو/2019 - 04:57 م
الصحة العالمية: الميليشيات تعيق جهود وقف تفشى فيروس الإيبولا بالكونغو
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خاطر عبادة
 
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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من أن تفشي فيروس إيبولا الذي يهز جمهورية الكونغو الديمقراطية سينتشر إذا استمر تعرض العاملين الصحيين للهجوم.

وقالت منظمة الأمم المتحدة، إن الميليشيات المسلحة في مقاطعتي كيفو الشمالية وإيتوري تجعل من وقف تفشى "الفيروس القاتل مستحيلاً".

وفي الأسبوع الماضي، توقفت أعمال الإغاثة لمدة خمسة أيام تقريبًا حول مدينة بوتيمبو، مركز التفشي، عندما اقتحم حوالي 50 من رجال الميليشيات المدينة.

وحذّر الخبراء من أنه في كل مرة تتوقف فيها الاستجابة، يكون هناك ارتفاع كبير في عدد الحالات.

وبلغ إجمالي عدد الحالات الآن 1680 حالة، وتظهر الأرقام أيضا أن 1117 قتلوا منذ بدء تفشي المرض في أغسطس الماضي.
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