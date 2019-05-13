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"عبد المهدي" يستقبل رئيس فريق التحقيق بجرائم داعش

الإثنين 13/مايو/2019 - 04:51 م
عبد المهدي يستقبل رئيس فريق التحقيق بجرائم داعش
عادل عبد المهدي
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أحمد الليموني
 
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استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بمكتبه الرسمي اليوم، المستشار الخاص للامين العام للامم المتحدة ورئيس فريق التحقيق المعني بتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش  السيد كريم خان . 

واكد السيد رئيس مجلس الوزراء دعمه المتواصل لفريق التحقيق بجرائم داعش من اجل انجاز مهمته وتسهيل عمله وأهمية تعاون جميع المؤسسات الوطنية ذات الصلة مع فريق التحقيق .

واعرب سيادته عن ارتياحه لقرب الاعلان عن الوظائف التي سيشغلها الخبراء العراقيون ضمن فريق التحقيق، وعلى موقع الامم المتحدة،  والاختيار الذي سيتم ايضا بالتشاور مع الحكومة العراقية .

وقدم المستشار الخاص شرحا عن مجريات عمل فريق التحقيق ومايتطلبه من ظروف مناسبة ، كما عرض ترشيح الدكتورة سلامة الخفاجي بالتشاور مع الحكومة العراقية لتكون النائب العراقي لرئيس فريق التحقيق، وهنأ السيد رئيس الوزراء الدكتورة الخفاجي، متمنيا لها ولأعضاء الفريق الدولي التوفيق في مهمة التحقيق بجرائم داعش  .
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المزيد عن: عادل عبد المهدي جرائم داعش تنظيم داعش العراق
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