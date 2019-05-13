مستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
الإثنين 13/مايو/2019 - 04:45 م
وكالات
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اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن عشرات المستوطنين، وعبر مجموعات صغيرة، نفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك برفقة حراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال حتى خروجهم من المسجد من جهة باب السلسلة .
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