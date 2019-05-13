"حشيش داخل علبة السجائر".. حبس عاطل لاتجاره في المواد المخدرة بالتبين
الإثنين 13/مايو/2019 - 04:42 م
داليا عادل
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أمرت نيابة التبين حبس عاطل 4 أيام، لاتجاره في المواد المخدرة وبحوزته كميه من مخدر الحشيش.
وكشفت تحقيقات النيابة بورود معلومات لقسم شرطة التبين بقيام المدعو "محمود. ص"، 23 سنة عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم التأكد من صحة ما ورد من معلومات، وتم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها 11 قطعة حشيش، ومبلغ 300 جنيه، وسلاح أبيض، عبارة عن شفرة كتر.
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات البيع.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة بورود معلومات لقسم شرطة التبين بقيام المدعو "محمود. ص"، 23 سنة عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم التأكد من صحة ما ورد من معلومات، وتم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها 11 قطعة حشيش، ومبلغ 300 جنيه، وسلاح أبيض، عبارة عن شفرة كتر.
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات البيع.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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