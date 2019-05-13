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لجنة تأديب الإتحاد الإفريقي تطالب النادي الصفاقسي بـ40 ألف دولار

الإثنين 13/مايو/2019 - 03:27 م
لجنة تأديب الإتحاد الإفريقي تطالب النادي الصفاقسي بـ40 ألف دولار
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مروى الجلاصي
 
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بعد جلسة الإستماع التي إلتأمت صباح أمس الأحد 12 ماي 2019، بمقر الإتحاد الافريقي بالقاهرة، و بعد تقديم رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم لدفوعاته أمام لجنة التأديب صلب الإتحاد الإفريقي، من خلال عرض مدعم بالصور و الوثائق تعلقت كلها بأحداث مباراة إياب نصف نهائي كأس الإتحاد الإفريقي بين نهضة بركان و النادي الرياضي الصفاقسي ، قررت لجنة تأديب الإتحاد الإفريقي ما يلي :

- 4 مقابلات من بينها واحدة مؤجلة التنفيذ ضمن مسابقات الكاف بالنسبة إلى 3 لاعبين من النادي الرياضي الصفاقسي وهم وسيم هنيد و حسام دقدوق و أيمن الحرزي.

- عقوبة ضد المدرب المساعد محمود المصمودي و كريم غربال بـ 6 مقابلات ضمن مسابقات الكاف من ضمنها واحدة مؤجلة التنفيذ. 

- خطية مالية قدرها 40 ألف دولار في حق النادي الرياضي الصفاقسي موجبة الخلاص في ظرف 60 يوما.
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