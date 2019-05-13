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منصور بن مشعل: 100 مليون ريال لدعم أهلي جدة

الإثنين 13/مايو/2019 - 03:17 م
منصور بن مشعل: 100 مليون ريال لدعم أهلي جدة
منصور بن مشعل
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محمد عامر
 
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وجه الأمير منصور بن مشعل عضو شرف الأهلي السعودي والمرشح لرئاسة النادي رسالة لجماهير الراقي مؤكدًا فيها على أن النادي في أيد أمينة.

 

قال منصور: "الاختلاف في الرأي داخل النادي يصب في مصلحته، تباين وجهات النظر ظاهرة صحية، وكل ما يحدث داخل النادي فهو لمصلحته فقط ولا يهمنا سوى ذلك".

 

وأضاف الأمير: "لا ينقصنا سوى أن نكون يدا واحدة، وأن نعمل سويا من أجل الوصول لأهدافنا، ونحن نمتلك شخصيات ذات كفاءة عالية، ولأول مرة سنجتمع على عمل واحد من أجل الصالح العام".

 

وقال بن مشعل: "أحب أن اطمئن الجماهير فالنادي في أيد أمينة، ولن نبخل بأي شئ لأجل مصلحته، الأهلي يحتاج للكثير من العمل والمال، وسأدعم النادي بأكثر من مائة مليون ريال سعودي".

 

وأعلن الأمير منصور بن مشعل ترشحه لرئاسة أهلي جدة قبل أن ينسحب بترجي الرئيس الحالي من سباق الرئاسة ويعلن دعمه للأمير منصور.

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المزيد عن: منصور بن مشعل عضو الاهلي اهلي جدة الدوري السعودي اخبار الرياضة
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