بورصة مصر تتراجع دون مستوى 14000 نقطة..و"السوقي" يفقد 7مليار جنيه
الإثنين 13/مايو/2019 - 01:58 م
نيفين سمير
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أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأثنين ، علي هبوط جماعي لكافة المؤشرات مضغوطة بمبيعات المصريين والعرب ا وجاء لضغط البيعى بعد اجتماع المجموعة الوزارية امس مع احاديث مقتضبة عن عرض المشاكل على القيادة السياسية ، لنتتظر حلول جذرية تعيد التوازن للسوق وتركه للحركة الطبيعية العرض والطلب ، دون اخبار سلبية تدفع بتسارع وتيرة التراجعات.وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 13,905.73 نقطة
وخسر رأس المال السوقي7 مليار جنيه نحو ليصل الي 761.8 مليار جنيه
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 13,905.73 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 620.65 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 1,576.77 نقطة.
وأستحوذ المصريين علي نسبة 56.5 % من إجمالي تعاملات البورصة اليوم فيما استحوذ الأجانب والعرب علي نسبة 36.9%، 6.5% علي التوالي .
وأتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء بقيمة 144,6 مليون جنيه فيما إتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بـ 140 مليون جنيه و 5.4 مليون جنيه.
وسجلت قيم تداولات نحو 686,27 مليون جنيه ، بأحجام تداول 124.4مليون سهم ، عبر تنفيذ 16.1 الف عملية بيع وشراء.
وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أن البورصة المصرية قد تأثرت بالإنخفاضات التي منيت بها الأسواق العربية والعالمية ،وذلك تأثراً بالعديد من الأخبار الجيوسياسية الغير مواتية وخاصة الإقليمية .
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