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الأهلي يقرر التضحية بوليد أزارو

الإثنين 13/مايو/2019 - 12:24 م
الأهلي يقرر التضحية بوليد أزارو
وليد أزارو
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الفجر الرياضي
 
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يستعد النادي الأهلي للتضحية بوليد أزارو مهاجم الفري لضم التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية.


ووافق الأهلي على ضم لابا كودجو بعد إنهاء الاتفاق مع اللاعب على أن يتم إيجاد عرض مناسب لوليد أزارو لبيعه حتى يمكن قيد كودجو في قائمة القلعة الحمراء التي تذخر بأسماء 4 لاعبين أجانب حاليًا.


ويمتلك الأهلي 4 لاعبين أجانب في قائمته هم وليد أزارو وعلي معلول وجونيور أجايي وجيرالدو المنضم للفريق في يناير الماضي.



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