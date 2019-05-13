"ألستوم" الفرنسية تقاطع مشروع ترام القدس

قالت شركتان إسرائيليتان أمس الأحد، إن شركة المواصلات الفرنسية "ألستوم"، رفضت المشاركة في مشروع ترام القدس، لاعتبارات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، المرتبطة بشكل أساسي بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأبرقت شركة "إلكترا" وشركة "دان" الإسرائيليتين إلى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، ووزير ماليته موشيه كحلون، لمطالبتهما بالتدخل مضيفةً "يجب ألا يقبل أي شخص، أن تُقاطع شركة تعمل في بلد صديق مثل فرنسا، أين وعلى حد علمنا، يوجد تأثير حاسم للحكومة الفرنسية عليها، أن تقاطع مثل هذا المشروع الهام، في عاصمتنا الوطنية"، وفقاً لما ذكر موقع "i24" الإخباري أمس الأحد.

وتفيد التقارير، بأن انسحاب "ألستوم" من المشروع، يمنع الشركتين الإسرائيليين، من التقدم للفوز بعطاء المشروع.

وفي أبريل الماضي، توترت العلاقات بين فرنسا وإسرائيل، بعد احتجاج باريس على اقتطاع الأخيرة، أموالاً من مبالغ المقاصة التي تجبيها لخزينة السلطة الفلسطينية.