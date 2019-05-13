تعرفي على فوائد الفلفل الأسود في إنقاص الوزن

يعتبر الفلفل الأسود غني بالفوائد الصحية، وأبرزها تفتيت الدهون المتراكمة في الجسم، لاحتوائه على مادة الـ"بيبيرين" التي تمنع تكاثر الخلايا الدهنية، وللفلفل الأسود فوائد في إنقاص الوزن، وهي تتمثل في التالي:

فوائد الفلفل الأسود في إنقاص الوزن وتفتيت الدهون





الفلفل الأسود منخفض السعرات الحرارية وغنيٌّ بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحيَّة والألياف الغذائيَّة، ويعتبر إدراج الفلفل الأسود في الرجيم الغذائي اليومي يُساعد في إنقاص الوزن وتفتيت الدهون المتراكمة في الجسم.





يخفِّض الفلفل الأسود إجمالي الأحماض الدهنيَّة والدهون الفوسفاتية والدهون الثلاثيَّة ومستويات الكوليسترول في البلازما والدهون الشحميَّة.





يُعزِّز الفلفل الاسود عمليَّة التمثيل الغذائي، ويُساعد في إحراق السعرات الحراريَّة، من خلال تحفيز إنتاج الحرارة في الجسم. وللفلفل الأسود تأثير كبير على مُعدَّل الأيض في الجسم، وزيادة الإحساس بالشبع، وأكسدة الدهون بفضل خصائصه الحراريَّة. وهو يمنع الإجهاد التأكسدي الناجم عن السمنة، عن طريق الحدِّ من بيروكسيد الدهون. ويعمل مضادًا للأكسدة.





طرق استخدام الفلفل الأسود لإنقاص الوزن





1. زيت الفلفل الأسود

طريقة التحضير: تُضاف قطرة من زيت الفلفل الأسود إلى كوب من الماء، ويشرب قبل تناول وجبة الفطور.





2. شاي الفلفل الأسود

فوائد الفلفل الأسود في إنقاص الوزن وتفتيت الدهون





المكوِّنات: كوب من الماء ونصف الملعقة الصغيرة من الفلفل الأسود وربع الملعقة الصغيرة من الزنجبيل وربع الملعقة الصغيرة من عصير الليمون الحامض وربع الملعقة الصغيرة من القرفة وربع الملعقة الصغيرة من العسل.





• طريقة التحضير: تُضاف المكوِّنات إلى كوب من الماء الساخن، مع التقليب مرارًا. ، ويغطَّى هذا الأخير حتَّى يهدأ، قبل شربه على الريق.





3. الفلفل الأسود والعسل

فوائد الفلفل الأسود في إنقاص الوزن وتفتيت الدهون

• المكوِّنات: كوب من الماء وملعقة صغيرة من العسل ونصف الملعقة الصغيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازج.

• طريقة التحضير: يُغلى كوب من الماء، فيُضاف العسل والفلفل الأسود إليه، مع التقليب جيِّدًا. ويترك الخليط جانبًا، حتَّى يهدأ ويصبح في درجة حرارة الغرفة قبل الشرب.