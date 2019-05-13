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لجنة ملكية في نيوزيلندا لتحليل الهجوم على المسجدين

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:57 ص
لجنة ملكية في نيوزيلندا لتحليل الهجوم على المسجدين
هجوم نيوزيلندا
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وكالات
 
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بدأت لجنة ملكية في نيوزيلندا في تحليل الجوانب المختلفة المرتبطة بالهجوم الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايستشيرش، في 15 مارس الماضي، وخلف 51 قتيلًا.

 

ويترأس اللجنة الخاصة القاضي بالمحكمة العليا ويليام يونغ، لتحديد آلية عمل التحقيق، حسب تصريحات متحدث باسم رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، للإذاعة النيوزيلندية.

 

وقال المتحدث: "لديهم سلطات استدعاء أشخاص للمثول أمامهم.. والقدرة على تحليل كمية كبيرة من المواد وسلطاتهم واسعة للغاية".

 

وستتولى اللجنة الملكية التي أعلنت في مطلع أبريل الماضي، تحليل أنشطة المهاجم، الأسترالي برنتون ترانت، قبل وبعد وصوله لنيوزيلندا وسفراته، وكيفية حصوله على الأسلحة والذخائر.

 

وهاجم تارانت، الذي يواجه حزمة من تهم القتل والشروع في القتل، بسلاح عسكري مسجدين، وأطلق النار عشوائياً على المصلين، وبث الهجوم مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

 

ويتعين أن تقدم اللجنة التي تحظى بميزانية تبلغ نحو 5.5 ملايين دولار أمريكي استنتاجاتها في 10 ديسمبر المقبل.

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