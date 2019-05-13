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فرض حظر التجول بعد اعتداءات على أحد المساجد غربي سريلانكا

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:39 ص
فرض حظر التجول بعد اعتداءات على أحد المساجد غربي سريلانكا
هجمات سريلانكا
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وكالات
 
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فرضت السلطات السريلانكية،  الأحد، حظر التجول في بلدة تشيلوي غربي البلاد، بعد حدوث اعتداءات على أحد المساجد والمحال التجارية المملوكة لمواطنين مسلمين.

 

وذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية أن الشرطة السريلانكية فرضت حظر التجول فور وقوع الحادث، على أن يستمر حتى السادسة من صباح غد الاثنين، وذلك بغرض السيطرة على الموقف المتوتر في البلدة التي شهدت قيام عشرات الأشخاص بإلقاء الحجارة على المسجد والمحال التجارية، فضلا عن الاعتداء البدني على أحد المواطنين.

 

ويأتي هذا الحادث بعد مصرع أكثر من 100 شخص في مدينة نيجومبو السريلانكية خلال عيد الفصح، إثر وقوع اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين بسبب حادث مروري.

 

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