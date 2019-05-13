تيندر تطرح نسخة Tinder Lite.. اعرف مزاياها

تطرح منصة "تيندر" نسخة لايت من تطبيقاتها بهدف الوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين، وتستعد الشركة لطرح نسخة جديدة تحمل اسم Tinder Lite.





والنسخة الجديدة من التطبيق ستكون أصغر حجما وأكثر ملائمة للمستخدمين، خاصة فى المناطق والدول التى تكون فيها تكلفة الإنترنت مرتفعة للغاية أو يصعب وجود إنترنت بها.



