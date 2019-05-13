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تيندر تطرح نسخة Tinder Lite.. اعرف مزاياها

الإثنين 13/مايو/2019 - 09:15 ص
تيندر تطرح نسخة Tinder Lite.. اعرف مزاياها
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تطرح منصة "تيندر" نسخة لايت من تطبيقاتها بهدف الوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين، وتستعد الشركة لطرح نسخة جديدة تحمل اسم Tinder Lite.

والنسخة الجديدة من التطبيق ستكون أصغر حجما وأكثر ملائمة للمستخدمين، خاصة فى المناطق والدول التى تكون فيها تكلفة الإنترنت مرتفعة للغاية أو يصعب وجود إنترنت بها.

وحسب موقع engadget الأمريكي، فمن الممكن أن يصل التطبيق إلى جنوب شرق آسيا فى البداية، نتيجة وجود نسبة كبيرة من الشباب فى هذه المناطق، وكما هو الحال مع التطبيقات الأخرى من إصدارات "لايت"  فإن الأمر يتعلق بالحفاظ على النمو فى عدد المستخدمين والذى يعانى مؤخرا من التقلص، وعلى الرغم من أن Tinder لا يزال ينمو بوتيرة قوية.
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