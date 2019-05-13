ننشر لكم ملخص أحداث مسلسل ولد الغلابة الحلقة 7 المذاعة عبر فضائية MBC مصر.





ويبحث هادي الجيار وراء زوجته التي تجسد دورها الفنانة مي عمر في الحلقة السابعة من مسلسل "ولد الغلابة.





وفي الحلقة 7 من المسلسل، طلب من أحد أصدقائه أن يحضر له كشفا بكل الأسماء التي اتصلت بها زوجته خلال الفترة الماضية، واكتشف أنها هاتفت عيسى أكثر من مرة، ولكنه لم يظهر لها أي رد فعل.





وعلى جانب آخر، يحاول «عيسى» أن يبرر غيابه عن زفاف شقيقته «صفية» التي تجسدها الفنانة إنجي المقدم، واضطر لأن يجرح نفسه ويكسر نظارته، ليخبرهم أنه تعرض لحادث ودخل المستشفى، ولهذا السبب لم يتمكن من حضور الزفاف، ولم يُخبرهم أنه سُجن بسبب وصل أمانة.





يلعب «ضاحي» على شقيقة عيسى التي تجسدها الفنانة ريم سامي، وظل وراءها حتى أقنعها وتزوج منها بدون علم أهلها، وأخبرها أنه بعد أسبوع سيضع أخاها وعائلتها أمام الأمر الواقع، فيما يذهب «عيسى» ليخبر والدته (صفاء الطوخي) بالعملية ليجدها توفيت، وأثناء تشييعه للجنازة ظل يتذكر كل مشاهده معها، وبنهاية الأحداث اعترفت له شقيقته بأنها تزوجت ضاحي سرًا.





المسلسل تدور أحداثه حول "عيسى" الذي يعاني الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلا سائقا لدى (ضاحي)، ومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين (ضاحي).





ويشارك فى بطولة العمل: محمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح.