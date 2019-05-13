اليوم.. المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه
الإثنين 13/مايو/2019 - 08:48 ص
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يطرح البنك المركزى، اليوم الإثنين، نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتبلغ قيمة الطرح الأول من سندات الخزانة نحو مليار جنيه أجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثانى نحو 750 مليون جنيه وأجل 7 سنوات.
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