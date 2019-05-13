أبرز ما جاء في الصحف الصادرة اليوم الإثنين

اهتمت صحف القاهرة الصادرة اليوم بعدد من الموضوعات المتنوعة، واحتل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع ملك البحرين حمد بن عيسى كافة الصفحات الأولى.





وأبرزت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين سبل تعزيز العمل العربى المشترك فى ضوء التحديات التى تواجهها الأمة فى الوقت الحالي، والتصدى لمحاولات التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية، وذلك خلال استقباله لملك البحرين بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات على مستوى القمة استعرضا فيها آخر مستجدات الملفات الإقليمية التى تحظى باهتمام البلدين.





وأشارت الصحف إلى تصريح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة بأن زيارة ضيف مصر تأتى فى إطار اللقاءات الثنائية التى تجمع الرئيس السيسى مع الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائى مع البحرين فى جميع المجالات، خاصة فى ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصرى والبحرينى من روابط أخوة ومودة.





فيما اهتمت جريدة الأهرام بالجهود التى تبذلها الحكومة فى أجل النهوض بالصناعة وتحقيق التنمية المستدامة، وأشارت إلى تأكيدات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف زيادة المكون المحلى فى الصناعة بات مسألة حياة أو موت بالنسبة للحكومة، وأنه سوف يأخذ هذا الموضوع على عاتقه خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى صياغة استراتيجية متكاملة يتم تطبيقها خلال فترة وجيزة، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده أمس، لبحث خطة الحكومة من أجل تعميق المكون المحلى، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين جامع، رئيسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من رجال الصناعة، ورؤساء الشركات الكبرى العاملة فى مصر.





وأبرزت الصحف تصريح رئيس مجلس الوزراء بأن استدامة معدلات التنمية، التى تحققها مصر حاليا، تتطلب تعميق الصناعة المحلية ، لأن تقوية الصناعة وتعزيزها الضمانة للحفاظ على الاقتصاد فى مساره السليم، وعدم حدوث أى تراجع فى مستهدفات النمو، وتأكيده أنه يجب تبنى خطة محددة تتضمن إجراءات عاجلة وقابلة للتنفيذ، تستهدف تصنيع مدخلات الإنتاج محليا، لا سيما أن مصر تمتلك إمكانات تؤهلها لذلك إذا ما تم استغلال الموارد والإمكانات المتاحة.





كما أبرزت الصحف تشديد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذى يمكن أن يضطلع به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة، تنتج المدخلات والمكونات اللازمة للتصنيع، مثلما يتم فى أوروبا والولايات المتحدة، حيث تعتمد مصانعها الكبيرة على مدخلات إنتاج ومكونات يتم تصنيعها محليا فى تلك المصانع والورش الصغيرة.





وتناولت تصريح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، والذى قال فيه إن الاجتماع تطرق إلى ضرورة توفير العملة الصعبة، عن طريق التوسع فى الإنتاج المحلى، فضلا عن معالجة الاختلال فى الميزان التجاري، وكذلك توفير فرص العمل.





كما استمع رئيس مجلس الوزراء إلى مقترحات رجال الصناعة ورؤساء الشركات حول رؤيتهم لكيفية تحقيق هدف زيادة المكون المحلى فى الصناعة، وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، عن طريق تصنيعها محليا.





وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الاتفاق على عقد سلسلة اجتماعات منفصلة، تبدأ خلال أسبوع لكل شعبة صناعة على حدة، للاستماع إلى مقترحات ممثلى كل شعبة، من أجل تعميق الصناعة المحلية، وما يجب على الحكومة أن تتخذه من إجراءات وقرارات، لصياغة إستراتيجية متكاملة يتم تطبيقها فى أسرع وقت ممكن، وذلك على غرار ما تم بشأن الإستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات المصرية، التى تمت صياغتها من خلال المناقشات والاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء مع ممثلى المجالس التصديرية.





أما جريدة الأخبار اهتمت بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتدشين الفرقاطة المصرية الثانية "المعز" من طراز "جوويند" والتى تم بناؤها بترسانة الإسكندرية البحرية بسواعد وعقول مصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسى، وذلك بعد تصنيع الفرقاطة الأولى "بور سعيد".





وأفادت الصحيفة بأن المراسم بدأت بكلمة رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية البحرية والتى أكد خلالها أن الترسانة تعد من أكبر الشركات العاملة فى مجال الصناعات البحرية وإنشاء السفن وقد تم تطويرها لتواكب أحدث الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال.





فيما ألقت جانينا إيريرا قنصل فرنسا بالإسكندرية كلمة أكدت فيها على عمق علاقات التعاون بين مصر وفرنسا ومدى أهميتها لتعزيز سبل الشراكة الاستراتيجية مستقبلاً مشيدة ً بالكفاءة الفنية والمهارة الفائقة للمهندسين والعمال المصريين العاملين بشركة ترسانة الإسكندرية.





وألقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كلمة أكد خلالها أن رجال القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية بما يملكونه من أحدث الأسلحة والمعدات والقطع البحرية يمارسون مهامهم بكل قوة وحزم لحماية حدود مصر ومياهها الإقليمية ضد أى أعمال عدائية خارجية أو داخلية.





وألقت الصحيفة كذلك الضوء على لقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من مقاتلى القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية وعددا من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوى ومشاركتهم تناول الإفطار، موضحة أن اللقاء بدأ بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها.





أما جريدة الجمهورية فاهتمت بما ستشهده العاصمة الإدارية فى النصف الثانى من رمضان حيث يقام أطول مائدة إفطار حول العالم تجمع المصريين بكافة أطيافهم جنباً إلى جنب مع إخوانهم العاملين بمشروعات العاصمة من عمال وفنيين ومهندسين.





وأشارت الجريدة إلى أن الحدث الذى تنظمه شركة العاصمة الإدارية يهدف إلى إلقاء الضوء على المستوى المحلى والدولى على مشروع العاصمة الإدارية وما يتم بها من إنجازات.





وأوضحت أنه سيشارك فى الإفطار كافة شركاء نجاح العاصمة وممثل عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث من المستهدف تحطيم الرقم القياسى العالمى المسجل فى الموسوعة.



