اليوم.. تسيير 4 رحلات طيران دولية إلى الأراضي المقدسة
الإثنين 13/مايو/2019 - 08:24 ص
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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الإثنين، 4 رحلات طيران دولية إلى الأراضي المقدسة لنقل 950 معتمرا فلسطينيا لأداء مناسك العمرة.
وذلك وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى تقوم بموجبه بتسيير ٥٦ رحلة جوية، لنقل ١٣ ألف معتمر من دولة فلسطين بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل.
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