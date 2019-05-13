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أول تعليق سعودي على استهداف ناقلتين تابعتين للمملكة بالمياه الاقتصادية الإماراتية

الإثنين 13/مايو/2019 - 06:17 ص
أول تعليق سعودي على استهداف ناقلتين تابعتين للمملكة بالمياه الاقتصادية الإماراتية
ناقلة بترول
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أدن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الاعتداء على ناقلتين سعوديتين في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة أمس.

قال وزير الطاقة السعودي، إن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا أمس "لهجوم تخريبي" قبالة ساحل إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن الحادث يستهدف تهديد أمن إمدادات النفط العالمية.

وأضاف الفالح في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن إحدى الناقلتين كانت في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية هناك.

وأوضح الوزير أن الهجوم لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود لكن نجمت عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين.

وأدان الوزير الفالح هذا الاعتداء الذي يستهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في أنحاء العالم كافة.
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