ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصرع 76 شخصا في انفجار شاحنة صهريج تنقل وقودا بالنيجر

الإثنين 13/مايو/2019 - 03:58 ص
مصرع 76 شخصا في انفجار شاحنة صهريج تنقل وقودا بالنيجر
انفجار - ارشيفية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
لقى 76 شخصاً مصرعهم في النيجر، في انفجار شاحنة صهريج تنقل وقوداً على بُعد مئات الأمتار من مطار نيامي الدولي، بحسب حصيلة جديدة أوردها التليفزيون الرسمي، مساء أمس الأحد.

وأفاد بيان للرئاسة النيجريّة، أنّ الانفجار "وقع قرابة الساعة 01,00، وكانت حصيلة رسميّة سابقة قد أشارت إلى وجود 60 قتيلاً.

وأفاد شهود التقاهم صحافي في فرانس برس، أنّ الشاحنة انقلبت على السكك الحديد لدى خروجها من المدينة، ووقع الانفجار فيما كان عدد من الأشخاص يحاولون جمع الوقود المتسرّب منها.

Advertisements
المزيد عن: مصرع أشخاص انفجار بالنيجر النيجر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا